La maggioranza di centrosinistra ha respinto la mozione presentata dal primo proponente Pierluigi Mannino, consigliere Fdi, che chiedeva il ripristino del servizio pubblico nelle strade del commercio e la modifica della viabilità nel tratto di via Alghero tra via Einaudi e via Satta. La decisione ha suscitato critiche dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha ricordato come un ordine del giorno con le stesse finalità fosse stato approvato all’unanimità nel 2018, durante la seconda consiliatura Zedda. “Si è persa l’occasione di porre rimedio agli errori del passato”, affermano i consiglieri di FdI, sottolineando come anche l’attuale sindaco, che allora aveva votato a favore, si sia ora espresso contro. “Si conferma l’approccio ideologico a temi importanti come il servizio pubblico e la viabilità”, aggiungono, auspicando che la maggioranza possa riconsiderare il problema e adottare soluzioni concrete nell’interesse dei cittadini e dei visitatori. Secondo FdI, la città non dovrebbe essere trattata come un “parco giochi”, ma amministrata con interventi mirati a rispondere alle reali esigenze della popolazione. “Cambiare idea può essere saggio, ma a volte lascia perplessi”, concludono i consiglieri, ribadendo la necessità di un confronto più pragmatico sulle scelte urbanistiche e di mobilità.