L’appello a contattare la polizia locale per cercare di catturare il branco di cani segnalato in via Newton ha sortito i suoi effetti. Questa mattina, alle ore 8, un cittadino ha contattato la centrale operativa della polizia locale segnalando la presenza del branco di cani nella medesima via. Una pattuglia della sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Cagliari, dopo pochi minuti è intervenuta nel luogo segnalato e dopo aver conferito direttamente con la persona segnalante, è stata indirizzata verso i 7 cani, di piccola taglia ma aggressivi, forti della loro presenza in gruppo. La pattuglia ha allertato il canile che, giunto sul posto, è riuscito a catturare 3 dei 7 cani risultati privi dell’obbligatorio microchip. La parziale operazione di accalappiamento dei cani si concludeva circa alle 11:30. Nei prossimi giorni saranno organizzati servizi congiunti con il canile per arrivare alla cattura degli altri cani e verificare, se possibile, la loro proprietà. Rimane valida l’informazione di segnalare sempre queste situazioni di potenziale pericolo alla centrale operativa della polizia locale di Cagliari.