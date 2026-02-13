Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Mulinu Becciu, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri al termine di un’attività di osservazione condotta dalla Squadra Mobile. Da alcuni giorni, infatti, il ragazzo era sotto monitoraggio da parte dei “Falchi”, che avevano notato un sospetto e continuo via vai di persone nei pressi della sua abitazione, un movimento ritenuto compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio.

Gli elementi raccolti nel corso dei servizi di appostamento hanno spinto gli investigatori a intervenire con una perquisizione domiciliare. All’alba, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo il giovane all’interno dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati circa 140 grammi di marijuana e 270 grammi di hashish, custoditi in buste sottovuoto e confezioni ermetiche. All’interno dell’immobile è stata inoltre trovata una macchina per il sottovuoto perfettamente funzionante, insieme a bilancini di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Particolarmente significativo, secondo gli investigatori, anche il ritrovamento di due fogli manoscritti contenenti nominativi e numeri di contatto, elementi considerati direttamente collegati all’attività illecita.

Alla luce del quadro indiziario emerso, il ventenne, incensurato, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’udienza per direttissima celebrata successivamente, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.