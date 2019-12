Bivacco di sbandati in via Roma, l’imprenditore chiede aiuto: “Alcol, escrementi e molestie ai passanti”

“Aiutatemi a tenere pulito questo angolo di città”. L’appello su Facebook è di Francesco Caddeo, titolare della Locanda Caddeo, noto locale di via Roma “Ormai più di sette anni fa sono arrivato in via Roma con un obbiettivo. Ripulire una piccola parte dei portici da spacciatori e persone poco raccomandabili che avevano fatto loro e trattavano senza rispetto un luogo così bello e importante della città.

Dopo enormi sacrifici e tanti soldi investiti ci sono riuscito e grazie anche alla locanda in questa parte è diventato tutto più pulito, più bello e soprattutto più sicuro. Ora da settimane la situazione è questa.

Pipì, escrementi, alcol e droghe sono all’ordine del giorno e nessuno di questi personaggi perde occasione per importunare sia passanti che miei clienti. Tutto questo nella via principale della città vicino ad attività che danno e devono poter continuare a dare decine di stipendi a splendidi collaboratori.

Non sono solito pubblicare questo genere di post e non vuole essere questa una semplice polemica fine a se stessa. Liunica mia intenzione con questo gesto è chiedere “Aiuto”.

Chiedo aiuto a chiunque possa intervenire e fare qualcosa. Ripeto aiutatemi a tenere pulito e sicuro questo splendido e importante angolo della nostra bellissima città”.