Cagliari, bimbo di un anno e mezzo rimane intrappolato in auto: salvato dai Vigili del fuoco

È riuscito a chiudere tutte le sicure delle portiere dell’auto dei genitori. Piccolo particolare: la madre e il padre si trovavano fuori, senza le chiavi. Paura a Cagliari, in via Ravenna, dove un bimbo di un anno e mezzo è rimasto intrappolato dentro una macchina. Il piccolo era seduto sul seggiolino. I genitori hanno subito chiamato i Vigili del fuoco: i pompieri non hanno potuto fare altro che sfondare uno dei finestrini dell’utilitaria e portare fuori, all’aria aperta, il bimbo. “Era molto spaventato e sembrava paonazzo, ecco perché abbiamo chiamato subito il 118”, spiegano dalla caserma di viale Marconi. Il piccolo, fortunatamente, sta bene.

FOTO: Pixabay