Cagliari, bimba palpeggiata al Cep mentre gioca a nascondino: 35enne denunciato per violenza sessuale

Aveva tentato di aggredire anche un altro bambino mentre giocava a nascondino. È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale il trentacinquenne cagliaritano che ieri è stato accusato di aver palpeggiato una bambina di 10 anni nel parchetto di via Talete. E la sua descrizione, è stato riferito ai genitori della piccola, coincide con quella del protagonista delle aggressioni che si sono verificate al Cep e a Mulinu Becciu nei mesi scorsi.

L’episodio ieri pomeriggio. Alle 17 una bambina viene accompagnata dalla propria madre nel parchetto di via Talete per un pomeriggio di giochi con altri bimbi, tutti sorvegliati dai genitori. Verso le 19 la madre della piccola viene avvertita da un’altra mamma presente al parchetto, la quale le dice che la figlia “è stata palpeggiata da un uomo”. La donna e il marito si recano subito in via Flavio Gioia dove trovano un capannello di persone, tra questo anche la piccola e gli amichetti, attorno a una pattuglia della polizia municipale. La bambina ha raccontato che stava giocando a nascondino e che aveva scelto come nascondiglio un palazzo nelle vicinanze. Mentre si stata recando nell’edificio un uomo si sarebbe avvicinato e le avrebbe palpato le parti intime. A quel punto impaurita, è tornata al parchetto per avvertire gli altri genitori descrivendo l’aggressore: un uomo che indossava felpa a maniche corta con cappuccio, occhiali da sole e pantaloni neri. Davanti ai carabinieri, giunti in serata, la bambina ha riferito che il malvivente, in precedenza, si era nascosto dietro un cespuglio e che aveva tentato di avvicinare fuori dal parchetto un secondo bambino.

L’uomo individuato dalla piccola come aggressore è un cagliaritano di 35 anni, residente a Mulinu Becciu. E’ stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini dei carabinieri vanno avanti. Vogliono capire se l’uomo accusato della violenza in passato sia stato protagonista di fatti simili e se, quindi, sia lui l’uomo che per mesi ha seminato terrore tra Mulinu Becciu prima e il Cep poi. La descrizione fornita dalla bambina e quelle fornite in precedenza dalle altre donne aggredite (almeno 6 le denunce formalizzate da parte di altrettante vittime) coincidono.