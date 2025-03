Un invito rivolto a tutti al fine di mai arrendersi e inseguire i propri sogni per trasformarli in realtà. Una storia condivisa dall’università di Cagliari quella che racconta la forza e la tenacia della giovane donna, già mamma e moglie e in attesa del suo secondo figlio, una bimba. Sfoggia il pancione e la corona che l’ha consacrata dottoressa: la laurea è in tasca, un orgoglio non indifferente e la voglia di condividere con tutti il suo percorso anche per incentivare chi, magari, pensa che proseguire sia una missione impossibile.

“Emblema di forza e determinazione, Beatrice incarna perfettamente il prototipo di studentessa capace di far fronte a difficoltà e stress pur di arrivare al suo traguardo. A lei i nostri doppi auguri, per il raggiungimento del suo traguardo alla magistrale in filologie classiche e moderne e per il futuro arrivo di una bimba” espone UniCa pubblicamente. “Mi sono laureata con un bambino di sette anni e un’altra in arrivo, vivendo in un’altra nazione (la Spagna) da sola con mio marito. Posso dire che avrei voluto mollare davvero mille volte perché vedevo questo traguardo sempre troppo lontano e troppo faticoso ma la nostra mente è potentissima e, se vogliamo, possiamo indirizzarla esattamente dove vogliamo noi e raggiungere qualsiasi obbiettivo” ha esposto Beatrice.

“È proprio vero: i sogni rimangono sogni fino a che uno inizia a crederci davvero. E tu ci hai creduto fino alla fine”.