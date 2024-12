L’atmosfera natalizia avvolge la città con un evento imperdibile dedicato alle bambine, bambini e adulti. Oggi, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 18, la scuola “Riva” di piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo “Babbo Natale arriva dall’alto”, un’iniziativa realizzata dalla società EdiliziAcrobatica.

L’evento si inserisce nel ricco programma di manifestazioni promosse dall’assessorato comunale alla Cultura, spettacolo e turismo, con l’intento di animare le strade di Cagliari durante le festività.

“È un’esibizione che sicuramente riuscirà a coinvolgere i più piccoli ma anche gli adulti, trasformando un angolo cittadino in una realistica scenografia per lo spettacolo. L’idea è rendere Cagliari viva con dei momenti di comunità e intrattenimento in grado di rappresentare lo spirito delle feste”, sottolinea l’assessora Maria Francesca Chiappe.

I protagonisti dello spettacolo, tra cui Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi, si caleranno con una doppia fune dalle mura dell’Istituto Riva, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Tutte le bambine e i bambini presenti avranno l’opportunità di incontrare i personaggi natalizi e partecipare alla distribuzione di dolci e sorprese, rendendo l’evento un momento di gioia e condivisione.

L’incontro di oggi è completamente gratuito e aperto a tutte le famiglie, rappresentando un’occasione unica per vivere la magia del Natale nel cuore di Cagliari. L’invito è dunque quello di partecipare, contribuendo così a creare un clima festoso e di comunità.