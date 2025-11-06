Cagliari, avvistato 3 giorni fa a San Michele Renato Tassi, conosciuto come Renè: “Era senza il suo cane, ha una testa e un cuore ineguagliabili”.

È il nipote che a Casteddu Online spiega di aver visto il parente, fratello della zia, nel quartiere di San Michele. Non era in compagnia del suo inseparabile amico a quattro zampe, Magic, ritrovato a Pietra Ligure.

Un mistero, quindi, la vicenda che viene seguita da “Chi l’ha visto” al fine di rintracciare l’uomo e capire cosa sia successo.