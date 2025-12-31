Denunciato per ricettazione a Cagliari un 23enne, disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di due telefoni, un Iphone 13 e un Iphone 11, rubati lo scorso 28 dicembre 2025 in occasione di un concerto tenutosi a Cagliari.

L’uomo è stato individuato dai carabinieri in pieno centro, mentre stazionava a bordo della propria autovettura, con un atteggiamento sospetto, nell’occasione i militari, avendo in corso delle specifiche verifiche, hanno deciso di approfondire i controlli effettuando un’accurata perquisizione del veicolo all’interno del quale sono stati trovati, occultati sotto il sedile i due telefoni.

Il riscontro è stato possibile anche grazie all’analisi dei dati di tracciamento di alcune applicazioni di cui erano dotati gli stessi smartphone. Una volta accertati i numeri di seriali corrispondenti a quelli denunciati, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

I militari al termine degli accertamenti hanno poi inoltrato un’informativa all’Autorità Giudiziaria.

L’attività rientra nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio.