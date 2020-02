Incidente stradale questa sera in via Sonnino. Un 49enne di Cagliari alla guida del suo motociclo si è scontrato con una Hyundai Ix20 condotta da un 45enne di Cagliari che stava effettuando la svolta a sinistra per entrare in un passo carrabile. Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.