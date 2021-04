Cagliari, aumentano i positivi e i ricoverati negli ospedali: “In zona rossa però i parchi restano aperti”

Il Covid a Cagliari continua, purtroppo, a mordere. L’ultimissimo aggiornamento fornito dal sindaco Paolo Truzzu è sin troppo chiaro: “Il totale dei positivi è di 527 (+69), i ricoveri in ospedale sono 52 (+9). La media giornaliera dei nuovi positivi è invece di 26,09 (+6,49)”. Tutti numeri al rialzo, insomma, nonostante le settimane trascorse in zona arancione. E da oggi anche il capoluogo sardo, ovviamente, è in zona rossa: “Con un’ordinanza comunale abbiamo però deciso di tenere aperti parchi e cimiteri. Come sempre, rinnovo l’invito alla responsabilità e al rispetto delle regole”.