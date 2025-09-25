I carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione oggi a un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari nei confronti di un 72enne, pensionato, residente in città e già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento riguarda l’espiazione di un residuo di pena pari a un anno e quattro mesi di reclusione, conseguente alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari e confermata dalla Corte d’Appello, che aveva condannato l’uomo alla pena di sette anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, oltre che al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici, per fatti che risalgono al periodo compreso tra giugno e settembre del 2015.

Rintracciato presso la propria abitazione, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto in regime di detenzione domiciliare per finire di saldare il proprio debito con la giustizia.