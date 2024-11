Cagliari, attesa finita: domani apre il villaggio di Natale, attesi in migliaia alle casette in centro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’attesa finalmente è finita: aprono domani, primo dicembre, le casette di Natale in centro a Cagliari, per dare ufficialmente il via alle festività. Sono attese decine di migliaia di persone nel suggestivo villaggio di Santa Klaus: le casette saranno 40, numero in crescita rispetto allo scorso anno, corso Vittorio Emanuele ne ospiterà 29 e saranno aperte fino al 7 Gennaio, undici in piazza Yenne fino al 29 dicembre.

Le casette offriranno prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato, ci saranno eventi di intrattenimento dedicati alle famiglie soprattutto nel fine settimana, mentre artisti di strada e cori natalizi allieteranno le serate di chi non vede l’ora di respirare l’atmosfera più del periodo più magico dell’anno. Per tutta la durata dell’iniziativa saranno presenti un pianoforte in piazza Yenne e una scacchiera gigante dedicata ai più piccoli e agli appassionati. Il tutto, anche a vantaggio dei commercianti e dei ristoratori della zona.