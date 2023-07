Cagliari, associazione dei trapiantati in lutto: addio a Giglio Secci

“Ieri la nostra associazione ha perso un altro amico importante e insostituibile, una figura essenziale che insieme ad altri ha scritto la storia dell’ Asnet. Il nostro consigliere, Virgilio Secci, da tutti conosciuto come “Giglio”, ci ha lasciato. Così, Bruno Denotti, presidente dell’Asnet (associazione dei nefropatici e trapiantati) nella pagina Facebook dell’associazione, “in tutti noi rimarrà indelebile il suo ricordo, legato alla sua grande forza d’animo e umiltà, la sua onestà e la profonda umanità. Il cammino dell’ ASNET, in tutti questi anni, non è stato facile, ma è soprattutto grazie a figure come quella di Giglio se la nostra associazione ha superato nel tempo le sfide più dure. A Francesca e Benedetta va il nostro abbraccio più sincero e la nostra più profonda riconoscenza, a nome di tutti i Consiglieri Regionali del Direttivo, dei Soci e dei Volontari, dei dipendenti e di tutti gli amici dell’Asnet. Ti sia lieve la terra, caro amico”.