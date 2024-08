Cagliari, arriva la metropolitana: via tutti gli alberi da viale Diaz

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva la metro. E via tutti gli alberi da viale Diaz, ritenuti “interferenti” con il progetto. Nell’ambito del cantiere dell’Arst per la metropolitana di superficie sono stati espiantati tutti gli alberi della strada (del tratto che va da viale Cimitero a via Sonnino). Polemica Maria Dolores Picciau , ex assessora alla Cultura della giunta Truzzu. “In questi ultimi giorni, mentre molti cagliaritani si godono le vacanze estive, un vero e proprio scempio è stato fatto nel cuore della nostra città: il taglio indiscriminato degli alberi in viale Diaz”, denuncia l’esponente del vecchio esecutivo su facebook, “mentre sindaco e assessore al verde tacciono, mi pongo una domanda: è normale agire in questo modo, approfittando dell’assenza di molte persone durante le vacanze di agosto?

Non possiamo rimanere a guardare mentre il nostro centro città viene devastato, privandoci di spazi verdi fondamentali per il nostro benessere e per quello delle future generazioni”.

Pronta la replica dell’Arst: “L’intervento è stato fatto in accordo con il Comune”, spiega il dg dell’Arst Carlo Poledrini, “gli albero saranno sistemati in uno spazio dell’amministrazione dove saranno curati e poi reimpiantati in altri spazi della città”