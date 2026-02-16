I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari nei confronti di un 45enne residente nel capoluogo.

L’uomo, coniugato, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato rintracciato dai militari presso la propria abitazione. Il provvedimento restrittivo dispone che l’interessato debba espiare una pena definitiva pari a cinque anni, un mese e venti giorni di reclusione, quale conseguenza di condanne riportate per reati contro il patrimonio commessi negli scorsi anni.

Al termine delle formalità, il condannato è stato accompagnato dai Carabinieri presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.