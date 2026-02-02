Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno rintracciato e arrestato un 38enne residente nel capoluogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento dispone l’espiazione di una pena definitiva pari a 4 anni, 5 mesi e 8 giorni di reclusione. La condanna riguarda una serie di reati commessi in passato, tra cui lesioni personali, ricettazione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, individuato dai militari nella zona di Piazza Medaglia Miracolosa, è stato accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità burocratiche. Successivamente, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta per l’inizio della detenzione.