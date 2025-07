Nella tarda serata di ieri, sabato 12 luglio 2025, durante un servizio di presidio del territorio in piazza del Carmine, una pattuglia di agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni in possesso di oltre 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e di 225 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Gli operatori della Polizia Locale hanno assistito ad una cessione di sostanza stupefacente. Alla vista degli stessi, l’acquirente è riuscito a dileguarsi, mentre l’attenzione degli agenti si è concentrata sul presunto spacciatore, prontamente bloccato senza che lo stesso opponesse resistenza.

La persona, trovata in possesso della sostanza stupefacente e della somma di denaro a seguito di perquisizione, è risultata irregolare sul territorio nazionale poiché in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi.

L’uomo è stato accompagnato presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica della locale Questura per essere compiutamente identificato tramite i rilievi fotodattiloscopici.

Al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per aver spacciato la sostanza stupefacente e trasferito presso i locali del comando della Polizia Locale di Cagliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.