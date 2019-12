Cagliari, arrestato per furto il presidente della cooperativa sociale “Tutti per te”

L’accusa a suo carico è di furto ai danni di un’anziana che vive in un paesino dell’Oristanese. Walter Montis, presidente della coop cagliaritana “Tutti per te”, è finito agli arresti domiciliari dopo una perquisizione effettuata dagli uomini della Guardia di finanza. Da anni impegnato nel sociale, Montis è un volto molto noto anche a Cagliari. Il suo avvocato, Edoardo Vassallo, contattato da Casteddu Online, conferma l’arresto di Montis e spiega che “la perquisizione nella sede di via Umbria è durata oltre due ore, ma non è emerso nulla di rilevante. Dobbiamo ancora leggere tutti i documenti legati all’accusa e al conseguente arresto del mio assistito”.