Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il bilancio di previsione da oltre mezzo miliardo di euro con 22 voti favorevoli e 12 contrari. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre l’opposizione ha votato contro, pur rivendicando alcuni risultati ottenuti nel corso del confronto consiliare.

Secondo Alessio Alias, l’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per l’amministrazione cittadina. «Con questo atto – ha spiegato – il Comune di Cagliari si mette nelle condizioni di avviare gli investimenti programmati e di rendere pienamente operativa l’azione di governo».

Il bilancio, ha sottolineato Alias, concentra risorse significative su opere pubbliche, mobilità, rigenerazione urbana, sicurezza del territorio e valorizzazione del patrimonio comunale, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita nei quartieri e rafforzare le infrastrutture pubbliche della città.

Accanto agli investimenti, emerge anche una visione politica precisa: «Una Cagliari che cresce senza lasciare indietro nessuno, capace di tenere insieme sviluppo, servizi, attenzione alle fragilità sociali e valorizzazione della vita culturale». Come Partito Progressista, Alias ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta e dal Sindaco, definendo il bilancio «un equilibrio serio tra solidità finanziaria e ambizione politica, capace di dare risposte concrete nel presente e indicare una direzione chiara per il futuro».

Di segno opposto la posizione dell’opposizione. Roberto Mura ha motivato il voto contrario parlando di un bilancio «troppo rigido e poco adeguato alle esigenze della città». «Tiene in ordine i conti – ha dichiarato – ma non risponde ai problemi quotidiani dei cittadini».

Pur votando contro, Mura ha rivendicato il ruolo svolto dall’opposizione nel dibattito consiliare: «Il nostro contributo è stato decisivo per impegnare il sindaco sulla riqualificazione delle strade non ancora sistemate e sul potenziamento del servizio di bus notturno. Dire no quando serve, ma soprattutto ottenere risultati concreti».

Il voto sul bilancio conferma dunque una maggioranza compatta e un’opposizione critica, ma attiva nel confronto, in un passaggio che segna l’avvio della programmazione economica e degli interventi per il futuro della città.