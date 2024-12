Cagliari, ancora un pedone investito: a Sant’Avendrace travolta una donna, è gravissima. L’incidente poco prima delle 20, sul posto la Polizia Locale: una ragazza di 35 anni è stata investita da un’auto battendo fortemente la testa sull’asfalto, e si trova ora ricoverata al Brotzu in codice rosso. Forse anche a causa della scarsa visibilità di viale Sant’Avendrace, si tratta dell’ennesimo grave incidente che coinvolge i pedoni a Cagliari. Fortunatamente la donna non rischia la vita, almeno stando alle prime testimonianze. Avrebbe subito un forte trauma cranico. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.