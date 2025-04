Un’altra segnalazione, l’ennesima, arriva da un automobilista di passaggio: alcuni individui sono stati avvistati questa mattina mentre percorrevano in monopattino la Strada Statale 131, una delle arterie a più alto scorrimento della Sardegna. “Ne ho visti almeno quattro – racconta Alex – assurdo, è una vergogna”. Una scena all’ordine del giorno e al limite del surreale, oltre che estremamente pericolosa, quella di chi si avventura con leggerezza su tratti di strada riservati a veicoli a motore, violando apertamente il Codice della Strada. La 131, infatti, è una via ad alta velocità, dove la presenza di mezzi non idonei alla circolazione può avere conseguenze gravissime. Comportamenti di questo tipo non solo costituiscono una grave infrazione, ma mettono a repentaglio la sicurezza degli stessi conducenti di monopattini e degli altri utenti della strada.