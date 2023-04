Cagliari, ammazzò il coinquilino dopo una lite per lo spreco di corrente: condannato a 24 anni

La sentenza della Corte di Assise nei confronti di Francesco Massa, 65 anni, ambulante. La lite con il cuoco Massimiliano Lilliu a luglio 2021 in un appartamento in via delle Doline a Is Mirrionis. Era già stato condannato per omicidio nel 1997. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo