Cagliari, alunno positivo al Covid: Truzzu chiude una classe in una scuola di Is Mirrionis

Un alluno positivo al Covid. Truzzu ferma le lezioni in una classe per una settimana. Proprio oggi il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis” ha segnalato la presenza di un caso di positività al Covid – 19 tra gli alunni frequentanti una classe del plesso “Collodi”. Così nel pomeriggio il sindaco ha deciso “temporaneamente e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche”, di chiudere, dal giorno 26 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, i locali scolastici utilizzati dalla classe dell’alunno contagiato del plesso Collodi. Interrotte le attività didattiche in presenza della classe e dei rispettivi docenti.