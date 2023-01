Cagliari, allarme siringhe a Terrapieno: “Un pericolo per i nostri bimbi”

Allarme siringhe a Terrapieno, in pieno centro a Cagliari. Nelle aiuole di viale Endrich spuntano le siringhe infette, abbandonate da qualche tossicodipendente. “Un fatto gravissimo”, segnalano i frequentatori della zona, “i nostri figli giocano al parco e questo è quello che si rischia. Una vergogna”.

Un pericolo anche per i ragazzini che abitualmente si riuniscono nel pomeriggio per tirare qualche calcio al pallone improvvisando partitelle dopo i compiti. I residenti hanno più volte segnalato il problema, finora irrisolto: le siringhe lasciate dai tossici restano lì, e sono un grosso pericolo per chiunque passi e si fermi in zona.

I residenti sono sul piede di guerra: se il problema non verrà risolto, sono pronti a dar vita a ogni tipo di protesta per farsi ascoltare e tutelare l’incolumità dei propri figli.