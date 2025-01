Cagliari, allarme per un anziano scomparso, la famiglia Boero – Mattana lancia un appello: “Chiediamo la collaborazione di tutti per rintracciarlo il prima possibile”.

Riceviamo e condividiamo la richiesta di aiuto: ” Ieri mattina mio nonno si è allontanato volontariamente da casa sua con la sua macchina e, purtroppo, non è ancora rientrato. Siamo estremamente preoccupati, perché non è in grado di ritrovare la strada di casa autonomamente. Zona di partenza: Cagliari. Auto: Dacia Duster Nera GK813WZ

Chiediamo la collaborazione di tutti per rintracciarlo il prima possibile! Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, vi preghiamo di contattarmi subito al +39 3423164228 o +39 3292983766

Ogni segnalazione è preziosa! Vi ringraziamo in anticipo per la vostra attenzione e per il vostro aiuto”.