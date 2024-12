Momenti di altissima tensione a Mulino Becciu, in Via Crespellani. Non è al momento chiaro cosa stia accadendo, ma le un grosso schieramento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale del 118 è presente in zona e l’accesso alla strada è stato interdetto, con consiglio ai residenti di rimanere in casa.

Sembra che sia accaduto accaduto qualcosa di grave in uno dei palazzi della strada, ma non si conoscono ancora i dettagli in merito.