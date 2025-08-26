Cagliari, allarme cani randagi: aggredita dal branco, giovane donna salva solo grazie a un passante. “Cosa sarebbe successo se al mio posto ci fosse stato un bambino, uno studente di passaggio delle scuole vicine, o un adulto spaventato?”. È accaduto a Fiorella Carrus ieri sera intorno alle 18.15, nella zona di via Newton, “sono stata accerchiata da 9 cani randagi. Uno di loro mi ha morso, e solo grazie al passaggio di una signora in auto, che ringrazio di cuore perché mi ha letteralmente caricata e messa in salvo, sono riuscita ad evitare il peggio”. La donna ha immediatamente contattato la Polizia Locale, “rimanendo sul posto per quasi un’ora, ma nessuno è intervenuto sin quando ero presente.Questa mattina invierò una PEC alla Polizia Municipale e all’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cagliari, perché questa situazione è gravissima e va presa immediatamente in carico”.

Carrus racconta che è “riuscita a mantenere il sangue freddo, senza farmi prendere dal panico, riportando solo un morso e qualche escoriazione, ma mi chiedo cosa sarebbe successo se al mio posto ci fosse stato un bambino, uno studente di passaggio delle scuole vicine, o un adulto spaventato?

Con 9 cani inferociti, il rischio di un attacco multiplo è altissimo, anche solo dettato da uno scatto”.

Le richieste: “Chiedo un intervento immediato delle istituzioni: è necessario mettere in sicurezza la zona e salvare questi cani, affidandoli a chi possa occuparsene, evitando che possano fare del male o farsi del male.

Per ora sono sotto cura antibiotica, prescritta dalla guardia medica dove mi sono recata ieri sera e affidata ad una consulenza questa mattina dal centro vaccinale. Poteva finire molto peggio”.

Un invito, infine, per sensibilizzare riguardo la questione: “La sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali devono andare di pari passo e venire prima di tutto”.