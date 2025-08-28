Cagliari, dal degrado di Monteclaro a quello di Terramaini il passo è breve. Dopo l’invasione dei topi nel grande parco cittadino, ora a far discutere sono le nutrie che da mesi girano indisturbate a Terramaini, tra le lamentele e le segnalazioni di mamme e frequentatori abituali. “Al parco di Terramaini le nutrie girano ormai incontrollate e in libertà, ieri sono andata con i miei due bambini di 4 e 5 anni e c’erano escrementi in tutto il parco, anche nelle aree giochi. Lo trovo inaccettabile e soprattutto pericoloso per i bambini che mettono le mani dappertutto (ovviamente). Inoltre c’era una carcassa di cornacchia, in stato di decomposizione, sempre vicino all’area bambini posta dietro il bar (una delle poche ancora aperte dato che le altre sono sbarrate e inaccessibili).

Molti bambini si avvicinavano incuriositi. Io ieri sono andata di mattina ed era pieno di escrementi di nutria in tutto il parco, comprese le aree bimbi ancora utilizzabili. Spesso porto miei figli a giocare, però sinceramente dopo quello che ho visto ieri non so se li riporterò, non è il massimo che i bambini giochino in mezzo agli escrementi delle nutrie. Mia figlia ne ha pure calpestato uno”. Un quadro che alimenta la rabbia dei cittadini e rilancia l’allarme igiene e sicurezza nei parchi pubblici della città, sempre più al centro di numerose proteste.