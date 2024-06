Cagliari, alla Marina un folle pestaggio per una catenina: aggredito con lo spray al peperoncino e picchiato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, alla Marina un folle pestaggio per una catenina: aggredito con lo spray al peperoncino. Incredibile agguato in via del Collegio: un ragazzo che si trovava seduto al tavolino di un locale è stato pestato per rubargli una catenina. Il giovane è stato picchiato anche quando si trovava per terra, ha tentato di reagire ed è finito in ospedale con diverse ferite. Per cercare di immobilizzarlo gi aggressori hanno usato uno spray, per poi colpirlo sotto gli occhi di diversi testimoni. Calci e botte di ogni tipo, soltanto per una catenina. E il quartiere della Marina, insieme a tutto il centro storico dove ieri notte si è verificato anche l’omicidio in un pub di via Caprera, sta diventando sempre meno sicuro.