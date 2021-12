Cagliari, sorpreso a rubate alcolici in un market di piazza Yenne: denunciato un tunisino

Tenta di rubare gli alcolici da un supermercato. Denunciato un tunisino. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, supportati per l’intervento da una squadra del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, impiegata in servizio di ordine pubblico in città, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per rapina impropria e porto ingiustificato di arma bianca un cittadino tunisino, classe 1998, senza fissa dimora. L’uomo alle 18 di ieri, all’interno di un supermercato di piazza Yenne, è stato notato da uno dei responsabili della sicurezza nel locale, mentre nascondeva all’interno di uno zaino alcune bottiglie di alcolici, per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare.

Il tunisino è stato immediatamente fermato e, per scappare, ha strattonato il citato responsabile della sicurezza che però poco dopo, è riuscito a bloccarlo con l’aiuto di altro dipendente. I carabinieri hanno poi perquisito l’uomo, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico che è stato poi sequestrato. La refurtiva è stata interamente restituita al supermercato.