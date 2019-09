Cagliari: al via i festeggiamenti per San Nicola, patrono delle anime purganti

Festeggiamenti martedì 10 settembre nel quartiere della Marina a Cagliari per la festa di San Nicola da Tolentino patrono delle anime purganti.

Da lunedì verrà esposto in chiesa il prezioso simulacro settecentesco di Giuseppe Antonio lonis. Alle 10,30 verrà distribuito come da tradizione il pane benedetto utilizzato dal santo al fine di chiedere la guarigione dalla malattia; alle 19 sarà celebrata la Santa Messa Solenne. Per tutta la giornata è prevista l’indulgenza plenaria secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

La chiesa di Sant’Agostino, in via Baylle 80, sarà aperta nella giornata del 10 settembre dalle ore 9 alle ore 20.