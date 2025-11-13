CeDAC

Vizita

di Davide Iodice

da La Visita Meravigliosa di H.G.Wells

testo Fabio Pisano

traduzione Zija Vuka

adattamento, spazio scenico e regia Davide Iodice

musiche originali Lino Cannavacciuolo

luci Loic Hamelin

elementi scenici Divni Gushta

aiuto regia Jozef Shiroka

produzione Teatro Migjeni, Sardegna Teatro

e con il supporto dell’Istituto Italiano di cultura di Tirana

Cagliari, Teatro Massimo (sala M1) – 7 dicembre ore 19

Il 7 dicembre alle ore 19, al Teatro Massimo di Cagliari, andrà in scena Vizita, opera teatrale ideata e diretta da Davide Iodice, regista insignito del Premio Ubu 2024. Lo spettacolo, ispirato al romanzo La visita meravigliosa di H.G. Wells: narra l’arrivo di un angelo in un villaggio inglese, ferito e ospitato dal vicario. La sua natura pura e innocente entra in contrasto con la mentalità rigida e conformista della gente, che lo respinge. Il romanzo è una critica alla società vittoriana e un elogio dell’ideale e della diversità. La rivisitazione del romanzo rappresenta una riflessione profonda e poetica sui temi della diversità, dell’accoglienza e dell’amore, una rappresentazione che diventa metafora dei nostri tempi.

Ambientata in un villaggio sospeso nel tempo, la narrazione prende avvio dalla caduta sulla Terra di un angelo ferito. Inizialmente respinto e colpito da un prete, l’essere celeste viene successivamente accolto, generando nella comunità locale reazioni contrastanti: tra compassione e diffidenza, tra il desiderio di comprensione e la paura dell’ignoto. L’angelo trova conforto dal dolore soltanto nella musica del violino, che suona con straordinaria maestria, e rifugio nell’amore puro e nello sguardo di Delia.

Lo spettacolo è recitato in lingua albanese, con sovratitoli in italiano, e si configura come un ponte tra culture, capace di unire linguaggi artistici differenti — musica, immagini e poesia — per affrontare questioni universali quali il conflitto, la speranza e il bisogno di trascendenza.

Davide Iodice, autore e regista di riconosciuta originalità nel panorama nazionale, ha sviluppato un linguaggio scenico che coniuga sensibilità sociale e rigore artistico. Nel 2013 ha fondato a Napoli la Scuola Elementare del Teatro, un “conservatorio popolare” gratuito per le arti sceniche, finalizzato all’inclusione e alla formazione. Da tale esperienza è nata l’opera Pinocchio, che gli è valsa il Premio Speciale Ubu 2024. Vizita si propone come un’occasione di confronto e riflessione, attraverso l’arte, su ciò che ci rende umani e sulla nostra capacità di accogliere l’altro. Un invito a guardare oltre le apparenze, riconoscendo nell’alterità una possibilità di rinascita.

