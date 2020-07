Cagliari, al parco di Monte Claro torna il teatrino dei bambini del centro Strakash

Al Parco di Monteclaro riaprono le attività del Centro di Quartiere Strakrash.

A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, è attivo al Parco di Monteclaro il “Teatrino dei bambini”. Promosse dal Centro di Quartiere Strakrash, grazie alla collaborazione tra Comune e Città Metropolitana di Cagliari che hanno consentito la disponibilità degli spazi in uno dei principali spazi verdi al centro della città, tutte le attività rispettano le linee guida anti-Covid.

“Un grande sforzo organizzativo con gli uffici e la squadra di collaboratori per riaprire i Centri di Quartiere e dare respiro ai ragazzi e alle loro famiglie”, ha spiegato l’assessora Viviana Lantini, riferendosi alla complessa fase di riorganizzazione delle attività in funzione delle misure di sicurezza stabilite dai protocolli per la prevenzione dal contagio. “Finalmente – ha concluso la rappresentante dell’Amministrazione comunale titolare delle Politiche sociali, del Benessere e della Famiglia – adesso si aggiunge anche lo StraKrash”.

Le attività, tutte gratuite, saranno realizzate da lunedì a venerdì. Occorre però iscriversi telefonando al numero 347.3687327, oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica centrodiquartierestrakrash@gmail.com . Agli stessi recapiti ulteriori informazioni.