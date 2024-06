Cagliari, al Bastione la passerella degli studenti del Made in Italy

Al Bastione di Saint Remy la moda degli studenti del Pertini: una passerella dedicata alle creazioni dei giovani iscritti all’indirizzo “Made in Italy”. La location è quella più bella, ossia la passeggiata coperta nel luogo di interesse culturale e salotto storico della città che ospiterà

“Notte Moda Estate”, previsto per l’8 giugno, dalle 18.30 alle 21:00, organizzato dall’Istituto Professionale “S.Pertini” di Cagliari, dirigente, Sara Sanna. “Il nostro Istituto – spiega la docente Isabella Carta – con l’indirizzo moda, promuove e valorizza gli studenti talentuosi e, nel corso dei nostri progetti, abbiamo raggiunto importanti traguardi. La nostra scuola ha stimolato l’interesse dei giovani verso un settore, quello della moda e del made in Italy, in grado di offrire delle opportunità lavorative dopo il conseguimento del diploma.

Per il mese di giugno stiamo organizzando, in occasione della chiusura dell’anno scolastico, una sfilata di moda (“Notte Moda Estate”) con la presentazione dei capi realizzati dagli studenti che frequentano le classi del nostro Istituto nell’indirizzo Made in Italy. Verremo coadiuvati dall’associazione “Capoterra 2000” che fornirà il servizio di modelle professioniste unitamente alla presentazione dello stesso evento.

Questa manifestazione sarà un’occasione per dare rilievo al lavoro svolto dalle studentesse e studenti nel corso dell’anno scolastico: dalla ideazione alla progettazione, dalla realizzazione alla presentazione per arrivare al lancio del prodotto sul mercato. Sarà anche un’occasione per far conoscere l’attività del nostro Istituto in un’ottica di orientamento”.