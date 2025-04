I carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Cagliari sono intervenuti ieri sera in via Montecassino, dove era stata segnalata un’aggressione all’interno di un cantiere edile. Secondo quanto ricostruito, due uomini – un 40enne residente a Selargius e un 32enne residente a Cagliari, entrambi con precedenti e già sottoposti a DASPO – avrebbero fatto irruzione a bordo delle rispettive auto durante quella che appariva come una gara automobilistica clandestina. Entrati a velocità sostenuta nell’area del cantiere, sarebbero stati richiamati dagli operai presenti per la condotta pericolosa. A quel punto, scesi dai veicoli, i due avrebbero aggredito violentemente due lavoratori con calci, pugni e un tubo di ferro trovato sul posto.

All’arrivo dei militari, uno dei due è stato bloccato e arrestato in flagranza, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi a piedi ma è stato successivamente identificato e denunciato.

Le due vittime sono state trasportate all’ospedale “SS. Trinità”, dove risultano tuttora ricoverate. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari. L’udienza di convalida è prevista per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari. Le ipotesi di reato contestate sono lesioni personali aggravate, danneggiamento e violenza privata.