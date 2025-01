Cagliari, l’aggressione choc ieri sera in via Premuda: le vittime due studenti.

È successo ieri notte, a Cagliari in via Premuda, due ragazzi sono stati aggrediti all’uscita della mensa universitaria. A raccontare l’accaduto è

Jacopo Frau, una delle due vittime: “Ieri sera, 20 gennaio, intorno alle 20:30, io ed un mio amico siamo stati vittime di un’aggressione senza alcun motivo apparente, da parte di un gruppo di sette giovani mentre uscivamo dalla mensa universitaria in via Premuda”. “Mentre cercavamo di evitarli, ci hanno lanciato oggetti addosso, incluso un pezzo di ferro e una bottiglia. Quando il mio amico ha provato a dissuaderli lanciando indietro la bottiglia, sono corsi contro di noi e hanno iniziato a colpirci”. Jacopo prosegue: “La mia diagnosi è stata un trauma cranico non commotivo, per fortuna a parametri negativi, mentre il mio compagno è rimasto pieno di lividi e contusioni, rischiando seriamente la vita, oltre al suo trauma alla faccia e al naso”.

Grazie all’intervento della polizia, siamo riusciti a denunciare l’accaduto, ma siamo ancora profondamente scossi dall’episodio e preoccupati per la sicurezza degli studenti universitari nella zona. Questo evento ha evidenziato la vulnerabilità di chi vive e studia nella nostra città. “Gli studenti meritano di sentirsi al sicuro, soprattutto in zone frequentate come quella intorno alla mensa universitaria. La sicurezza pubblica deve essere una priorità”, conclude.