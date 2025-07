Ha affidato ai social il racconto di quanto accaduto: “Un malvivente si è introdotto nel portone del palazzo e ha tentato di forzare la serratura di casa. Mia figlia, spaventata, mi ha avvisata immediatamente. In pochi minuti sono arrivata e, salendo al 4° piano, ho trovato l’uomo nascosto lì. In modo istintivo e incosciente l’ho affrontato, riuscendo a farlo andare via”.

Una situazione di estremo pericolo affrontata con il cuore e il coraggio di una mamma che rivolge pubblicamente un appello alle istituzioni: “Quella ex scuola abbandonata in via Abruzzi è diventata un vero covo di tossici e delinquenti, oltre a essere una discarica a cielo aperto.

È urgente intervenire!

Aspettiamo forse che succeda qualcosa di irreparabile prima di agire?

La sicurezza dei cittadini non può più aspettare”.

