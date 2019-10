Cagliari, addio sassi e polvere: in via delle Doline arriva l’asfalto dopo oltre 30 anni

Sarà asfaltata via Doline. Per la gioia di residenti e commercianti della strada e di tutti gli abitanti del rione di Tuvixeddu – Tuvumannu. La strada, una titolarità privata almeno dal 1988, è diventata di proprietà comunale e presto potrà avere asfalto e sottoservizi. L’annuncio oggi in consiglio comunale da parte dell’assesssore alla Mobilità Alessio Mereu, in risposta a un’interrogazione sull’argomento del consigliere dei Progressisti sardi Matteo Massa.

“Ora si faccia presto a trovare le risorse in bilancio per l’urbanizzazione necessaria a porre fine al disagio che per più di trenta anni hanno subito le famiglie che la abitano e le imprese che ci lavorano”, ha dichiarato il consigliere che ha ringraziato l’assessore Mereu.