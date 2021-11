Cagliari, addio al papà della nautica e delle autoscuole: è morto a 86 anni Antonino Paderi

Cagliari saluta per sempre Antonio Paderi, per tutti Tonino. Se n’è andato in un letto del Policlinico di Monserrato un imprenditore con la “i” maiuscola, capace di crescere cinque figli, con sempre accanto la moglie, e ad aprire negozi di nautica, autoscuole e compro oro. Un imprenditore a tutto tondo, “figlio” del rione di Villanova. Ma Antonino, per mezzo secolo, ha vissuto a Genneruxi. Da lì, ogni giorno, sino alla fine degli anni Novanta, ha passeggiato ogni giorno sino a raggiungere via Cocco Ortu. Dove oggi c’è un negozio di elettrodomestici, per decenni c’è stata la famosissima “Paderi Nautica”, gestita proprio da Tonino. Che, in seguito, aveva aperto ben quattro autoscuole in varie città sarde: Iglesias, Oristano, Nuoro e Cagliari, quest’ultima in via Is Mirrionis, la Apam, ancora oggi operativa. Poi, dopo l’arrivo della catena di elettrodomestici, si era trasferito in locale affianco, aprendo la Gross Oro Sardegna. Insomma, un commerciante conosciutissimo da tantissimi cagliaritani. Negli ultimi dieci anni si era trasferito a Capoterra, precisamente a Frutti d’Oro. Malato da tempo, è stato stroncato “da una polmonite batterica. Era ricoverato al Policlinico di Monserrato”, racconta una delle figlie dell’uomo, Carla.

“Papà ha fatto la storia del commercio, un grande imprenditore sempre generoso con tutti”. A piangerlo, oltre a Carla, anche la moglie Marcella Aymerito, sempre al suo fianco, gli altri figli Daniele, Cristina, Maura e Nicola, le nuore, i cognati e tutti i nipoti. I funerali, organizzati dall’agenzia funebre di Agostino Meloni di via Tuveri a Cagliari, si svolgeranno venerdì 5 novembre, alle 16, nella chiesa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa a Frutti d’Oro.