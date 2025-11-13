Cagliari piange la perdita di un uomo molto stimato e conosciuto, Giorgio Dessì, ma conosciuto da tutti come Lollottu.

Ex dipendente comunale e poi buttafuori in tantissimi locali dell’hinterland, è stato portato via da una malattia a 75 anni.

“Oggi è venuta a mancare una persona conosciuta e voluta bene da tante persone GIORGIO DESSI conosciuto come LOLLOTTU.Che la terra ti sia lieve zio”, il dolce ricordo del nipote Marco.

I funerali si svolgeranno a Cagliari anche se da tempo Dessì viveva a Quartu.