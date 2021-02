Cagliari, addio a Sandro Caddeo: è morto il “papà” della pasticceria di viale Sant’Avendrace

Lacrime in tutta la città per la scomparsa del 70enne, un tumore se l’è portato via in pochi mesi. Le lacrime del figlio Luca: “Porterò avanti la pasticceria, è stato il suo più grande desiderio e io lo onorerò”