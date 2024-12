Oggi ci ha lasciato Giuseppe Lilliu, un grande maestro filogranista orafo di Cagliari, dopo una lunga battaglia di quattro anni contro il tumore al pancreas. Con lui se ne va non solo un artigiano di straordinaria maestria, ma anche un ambasciatore della tradizione e dell’identità della nostra terra.

Giuseppe ha dedicato tutta la sua vita alla sua grande passione: l’arte orafa. Attraverso le sue creazioni, realizzate con cura e amore nel suo laboratorio, ha saputo raccontare la bellezza e il valore della Sardegna, portandone l’essenza oltre i confini regionali.

Dai suoi esordi in un piccolo laboratorio nel quartiere di San Michele, fino all’apertura del negozio “Oro Sardegna” sul Corso, Giuseppe ha lasciato un segno indelebile nella comunità cagliaritana e nel panorama orafo internazionale. La sua maestria è stata riconosciuta persino in Giappone, dove è stato celebrato come mastro artigiano orafo.

La sua arte e la sua dedizione resteranno un esempio per tutti noi, un’eredità che continua a brillare come il filigranato che creava con le sue mani.