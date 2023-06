Cagliari, accuse e veleni a Ethnikà: “La bandiera della Russia che uccide i bimbi ucraini non doveva esserci”

La festa dei popoli nel parco cagliaritano di Monte Claro termina con uno strascico molto polemico, destinato a durare a lungo. Il motivo? La presenza di uno stand russo con tanto di bandiera ufficiale. Un particolare che ha fatto infuriare, non poco, i tanti ucraini presenti. In un video si vede il gestore del gazebo sventolare la bandiera russa e gridare più volte “Urrà, urrà, urrà. Noi non vi stiamo disturbando, non disturbateci voi. Sono Manuel Cherchi, sardo, libero ed espongo quello che voglio”. Ha cercato di fare da paciere anche Ahmed Naciri, organizzatore dell’evento, ma senza troppa fortuna. Alla fine lo stand russo è rimasto aperto sul prato di Monte Claro, ma le polemiche sono numerose: “Con profondo rammarico, la comunità ucraina in Sardegna, insieme alle associazioni “OCI” (Organizzazione Cittadini Immigrati) e USUP (Ucraina Sardegna Uniti per la Pace) vuole constatare, attraverso il presente comunicato, che nell’isola si verificano sempre più avvenimenti dediti a supportare e incoraggiare la divulgazione della propaganda russo-putiniana di legittimazione all’aggressione militare in Ucraina. Il 3 maggio 2023 è stato presentato, presso la sede Ex allievi don Bosco in viale Sant’Ignazio da Laconi 62, un dibattito in cui il relatore Giuliano Di Bernardo ha distorto la storia ucraina, definendola da sempre parte della Russia, celebrando la politica stalinista dell’uso dei “guanti di ferro” nei confronti dei popoli ex URSS che ambivano all’indipendenza e libertà dall’oppressione, tra cui la stessa Ucraina. In seguito a pacate sollecitazioni volte alla richiesta di fornire le fonti utilizzate nell’argomentazione, in modo tale da poter essere esaminate dal pubblico, ci veniva intimato di tacere ed aspettare la fine del dibattito, senza che queste ci siano state concesse. Quando i presenti cittadini ucraini, attraverso l’uso di fonti verificate e ufficiali, hanno messo in mostra la fragilità e la mendacità delle tesi portate avanti dal dott. Di Bernardo, è stato chiesto in maniera piuttosto feroce di lasciare il luogo del dibattito. In passato la comunità russa in Sardegna, ha organizzato presso la città di Cagliari, diversi eventi in sostegno della politica di espansione russa, ha manifestato utilizzando simboli del fascismo russo chiamato “rascismo” e glorificando la politica di Putin di conquista dei territori ucraini e di sottomissione del popolo ucraino che lì abita. Gli stessi attori hanno preso parte alla Festa dei Popoli “Ethnikà” svoltasi il 17 giugno, generando l’ennesima provocazione verso il popolo ucraino. Durante la fase di pianificazione dell’evento, gli organizzatori della Festa hanno assicurato alle associazioni ucraine che avrebbero partecipato, attraverso accordi verbali, di non esporre né bandiera, né simboli che potessero propagandare la politica del Paese aggressore, tali promesse sono purtroppo venute a mancare, creando momenti di tensione tra le due comunità che a stento sono state arginate solo attraverso la mediazione delle forze dell’ordine chiamate”.

“In questa sede, si vuole non solo affermare con grande dispiacere il mancato supporto, mediazione e solidarietà da parte degli organizzatori e dalla presentatrice dell’evento stesso, ma anche attestare il dilagarsi nell’isola di manifestazioni propagandistiche a favore dell’invasione militare russa in Ucraina. Si ricorda che la bandiera presidenziale russa esposta rappresenta Vladimir Putin su cui pende un mandato d’arresto internazionale per la deportazione di migliaia di bambini ucraini in Russia. Si coglie però l’occasione per ringraziare qualsiasi organizzazione, ente o cittadino sardo che, in questi ultimi mesi difficili ha aiutato, ascoltato e supportato l’Ucraina. Per fare onore agli sforzi di chi è stato a fianco, con ogni mezzo a propria disposizione, alla resistenza ucraina contro l’invasione russa, la comunità ucraina ha deciso di non abbandonare Ethnikà in segno di protesta, bensì continuare l’evento per mostrare la cultura ucraina alla Sardegna che ci accoglie e ci ospita”. A dirlo sono il presidente dell’associazione OCI Volodymyr Stepanyuk e il presidente dell’associazione Ucraina Sardegna Uniti per la Pace, Serhiy Mozhovyy.