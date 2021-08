Cagliari, a Sant’Elia piove cemento. Polastri: “Interventi non più rinviabili”

Nel quartiere popolare di Sant’Elia piovono calcinacci ed “è solo per un caso fortuito se questi pezzi di cemento frammisto a ferro, non sono caduti su un passante”. Perché non è la prima volta che gli abitanti di Sant’Elia evitano i pezzi di cemento, di considerevoli proporzioni, che nei giorni ventosi come quelli attuali, si staccano dai palazzoni popolari, vecchi di mezzo secolo, tra le piazze Falchi e Lao Silesu.

“Il pronto intervento dei vigili del fuoco che stavolta hanno interdetto l’area, richiede ora una presa di posizione delle istituzioni, per consolidare i palazzi popolari, con l’Agenzia AREA da coinvolgere in prima linea” afferma Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte.

“Anche stamani – dichiara Polastri, alla guida della Commissione comunale sicurezza – ho visto parti di cemento cadere dai palazzi, in ultimo a causa del vento, ma all’origine, per l’incuria del tempo e dell’uomo. Intervenire sull’ordinario, è dunque fondamentale per evitare interventi straordinari come in questo caso”.

C’è di più. “La pioggia di calcinacci – precisa il consigliere comunale Polastri sulla sua FanPage di Facebook – non si arresterà da sola, dinnanzi alle transenne, al di là del lodevole intervento dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto”.