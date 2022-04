Cagliari, a San Paolo la Via Crucis vivente

Dopo la trasformazione e la migrazione online durante il periodo pandemico, torna finalmente a San Paolo la Via Crucis Vivente. Oramai divenuta una tradizione e giunta al 4° anno in veste tradizionale, l’appuntamento della Comunità Salesiana di Piazza Giovanni a Cagliari costituisce un momento di riflessione comunitaria, di meditazione e preghiera comune sui momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.

In via precauzionale e per garantire a tutti i partecipanti di vivere questo momento di preghiera in sicurezza, la Via Crucis Vivente avrà luogo presso l’Oratorio San Paolo in Piazza Giovanni XXIII mercoledì 13 aprile con inizio alle ore 20.45.

Il percorso, totalmente rinnovato rispetto a quello previsto prima della pandemia, si snoderà lungo una diagonale ai cui estremi verranno alternate le diverse stazioni. Ogni stazione, vivificata da preghiere, canti e gesti fornisce ai figuranti e a tutti i fedeli l’occasione per interrogarsi sul proprio rapporto con Dio, rappresentando un momento di raccoglimento e di riflessione sul mistero del Suo Amore.

I fedeli potranno assistere in posti a sedere distribuiti lungo tutto il tragitto. Per poter accedere è necessario prenotarsi per tempo al numero 338 4337130. I posti sono limitati e continuano ad avere un distanziamento sociale. Non sarà possibile assistere in piedi.

Così come le precedenti edizioni, caratteristica principale della Via Crucis Vivente è la partecipazione attiva di tutta la Comunità alla sua preparazione e realizzazione: dai figuranti alle scenografie, dal cuore ai costumi, tutto è curato con grande fervore ed entusiasmo dai diversi gruppi della Comunità di San Paolo. La celebrazione sarà presieduta dal Parroco di San Paolo, Don Marco Deflorio.

Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando la pagina Facebook https://www.facebook.com/oratorio.san.paolo.sdb.cagliari