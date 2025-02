Anche Pirri propone le sue linee guida sul PUC del Comune di Cagliari: un ampio piano di riqualificazione urbana volto a migliorare la qualità della vita attraverso interventi sulla riqualificazione urbana, viabilità e mobilità, verde pubblico e servizi.

Attraverso le due Commissioni di Pirri, Urbanistica e Verde Pubblico, Ambiente e Viabilità, presiedute da Fiorella Carrus e Riccardo Cabras, la Municipalità di Pirri propone il progetto votato oggi, all’unanimità, dal Consiglio della Municipalità di Pirri: uno dei punti chiave riguarda la rigenerazione delle aree comprese nella lottizzazione di Monreale, dove si richiedono espropri e demolizioni di strutture inutilizzate per creare spazi verdi, parcheggi e interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. In parallelo, le torri inutilizzate della lottizzazione Monreale potrebbero essere riconvertite in alloggi per studenti o spazi per attività sociali e culturali, mentre si valuta il potenziamento del trasporto pubblico, con particolare attenzione alla linea 1 CTM.

La riqualificazione di via Italia prevede la valorizzazione del viale alberato con nuove piantumazioni e l’uso di asfalto drenante per contrastare gli allagamenti. Nell’area di Terramaini, il progetto prevede la realizzazione di un grande parco metropolitano con strutture sportive, oltre al completamento del percorso ciclo-pedonale che collegherà il parco a Molentargius e al Poetto.

Barracca Manna sarà interessata da interventi infrastrutturali strategici, tra cui l’apertura di via Verga per alleggerire il traffico sul centro storico di Pirri e l’urbanizzazione di via degli Astri per migliorare i collegamenti con la SS131, l’Asse Mediano e le zone ospedaliere. Sono stati inoltre proposti interventi sulla realizzazione di nuove aree verdi e parcheggi rionali per rispondere alla carenza che investe il quartiere. Inoltre si propone un focus su i servizi essenziali per i cittadini: attività commerciali, assistenza sanitaria di prossimità, servizi per l’infanzia e scuole di primo grado, centri di aggregazione socioculturale e impiantistica sportiva.

Ulteriori interventi riguardano la creazione di parcheggi rionali nei vuoti urbani presenti, per ridurre le auto in sosta nelle vie strette della zona storica di Pirri, in cui risultano molto spesso impraticabili da parte dei pedoni; la messa in sicurezza della viabilità con nuove rotatorie e l’urbanizzazione di strade che permetterebbero di creare una viabilità esterna al centro abitato, diminuendo il traffico in ingresso in via Italia, via Riva Villasanta e via Santa Maria Chiara.

Attraverso questi interventi, la Municipalità di Pirri si avvia verso una trasformazione che pone al centro la sostenibilità, la mobilità efficiente e la valorizzazione degli spazi pubblici. Un piano ambizioso che segna un passo concreto verso una città più moderna, vivibile e attenta alle esigenze dei suoi cittadini.