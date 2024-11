Cagliari, a palazzo Bacaredda visite gratuite per prevenire i tumori femminili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La prevenzione del tumore al seno e alle ovaie a Cagliari si fa a palazzo città, grazie a medici volontari e agli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Già 300 le visite da ottobre a oggi con il supporto di una decina di professionisti che si sono alternati nelle varie giornate dando l’opportunità a molte donne assistite di poter fruire di una visita specialistica che altrimenti non avrebbero potuto permettersi. Tra le oltre trecento pazienti circa venti donne hanno ricevuto una diagnosi precoce di tumore al seno e sono state immediatamente inserite e prese in carico dal servizio sanitario nazionale. L’iniziativa è gestita dall’associazione “Mai Più Sole contro il tumore”, che svolge la propria attività di volontariato itinerante in tutto il territorio regionale con l’obiettivo non di sostituire ma di supportare il servizio sanitario. La giunta comunale, considerato il positivo impatto che la comunità ha avuto sulla comunità cagliaritana e dell’hinterland, ha concesso gli spazi comunali per altri due anni all’associazione, per programmare e divulgare capillarmente la cultura della prevenzione sui tumori femminili nonché consolidare l’importante sinergia che si è creata tra il mondo dell’associazionismo e il comune di Cagliari, che rappresenta una realtà unica in Italia. Il servizio gratuito e aperto a tutte le donne che ne hanno bisogno è aperto ogni venerdì dalle 9 alle 19.30: il comune si riserva la possibilità di accogliere altre associazioni con finalità simili che ne facciano richiesta.