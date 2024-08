Cagliari, 94enne nella trappola del finto carabiniere: derubata di soldi e gioielli per 300mila euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Per mia nipote farei di tutto!”. Queste sono state le parole di una 94enne cagliaritana che, caduta nella trappola di un finto carabiniere, ha consegnato tutti i suoi risparmi e gioielli di famiglia per salvare la nipote da un presunto arresto. La vittima, spinta dall’amore e dalla preoccupazione, ha consegnato duemila euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di oltre 300mila euro a una giovane donna che si era presentata a casa sua.

La truffatrice, una ventenne incensurata di Napoli, credeva di aver compiuto il colpo della vita. Tuttavia, non aveva fatto i conti con la tenacia dei carabinieri di Cagliari, sempre in prima linea nella lotta contro le truffe. I militari, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno rapidamente analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’abitazione della vittima e del terminal imbarchi del porto locale.

L’intuizione si è rivelata corretta: la truffatrice era appena partita per Napoli. È iniziata così una sinergia investigativa tra i Carabinieri di Cagliari e quelli della Compagnia di Napoli Centro. Lo scambio di informazioni è stato rapido ed efficace. I Carabinieri partenopei hanno predisposto un servizio ad hoc e hanno atteso l’arrivo del traghetto dalla tratta Cagliari – Napoli.

In serata, la donna è stata individuata tra le centinaia di passeggeri che affollavano il porto. Bloccata e perquisita, i militari hanno rinvenuto tutto il maltolto. La giovane è stata trasferita nel carcere di Secondigliano, mentre il denaro e i gioielli saranno presto riconsegnati alla legittima proprietaria, la nonnina dal cuore d’oro.

E ancora una volta, i carabinieri invitano a tenere alta la guardia contro le truffe stilando un elenco di consigli. Eccoli:

1.⁠ ⁠*Diffida delle apparenze:* Non fidarti delle apparenze e cerca sempre di verificare l’identità di chi si presenta come un pubblico ufficiale.

2.⁠ ⁠*Non aprire mai la porta agli sconosciuti:* Anche se si presentano come carabinieri, chiedi sempre una conferma attraverso il numero unico di emergenza 112.

3.⁠ ⁠*Non fidarti del solo tesserino di riconoscimento:* Un tesserino può essere facilmente falsificato. Verifica sempre con le autorità.

4.⁠ ⁠*Limita la confidenza al telefono:* Se ricevi chiamate da persone che si presentano come parenti e ti chiedono denaro, prendi tempo e chiama il numero di emergenza o un parente di fiducia.

Questi consigli sono fondamentali per prevenire truffe e proteggere i cittadini, specialmente gli anziani, da malintenzionati.